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Общество

Лыжный переход с участием псковских десантников завершится в Рязани

Финальной точкой первого сверхдальнего лыжного перехода десантников, в котором примут участие псковские военнослужащие, станет Рязань. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Кроме псковских десантников в марш-броске будут участвовать будущие офицеры Рязанского высшего воздушно-десантного училища, военнослужащие соединений ВДВ, дислоцированных в Ульяновске, Улан-Уде, Новороссийске, Иваново, Туле, Камышине, Кубинке и Уссурийске.

Трассы десяти команд десантников сойдутся недалеко от населенного пункта Поляны (Рязанская область), а финишем для всех участников перехода станет Рязанское училище.

Наиболее сложные участки маршрутов на общей дистанции свыше 7 тыс. 500 километров десантники будут преодолевать в середине февраля 2018 года. В это время команды будут проходить районы с сильно развитым овражно-балочным рельефом местности со снежным покровом различной величины.

Напомним, что лыжный переход десантников посвящен 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

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