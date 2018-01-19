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Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов

В отношении псковича в Новгородской области возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Новгородской области, он обвиняется в хищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов рублей.

В надзорном ведомстве пояснили, что весной 2017 года пскович приобрел в Москве в лизинг Lexus стоимостью 6,4 млн рублей, предоставив подложные документы о месте работы и размере зарплаты. На следующий день он продал машину неустановленному лицу в Санкт-Петербурге за три миллиона рублей, а затем инсценировал его хищение для получения вознаграждения КАСКО. Через некоторое время он повторил эту схему.

В прокуратуре пояснили, что ранее в Новгородской области в отношении псковича уже был возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества. В настоящее время их расследует региональное управление МВД. Соответственно, новые эпизоды также расследуются в Новгородской области. 

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