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Общество

Акция «День независимости Крыма» пройдёт в Пскове

20 января в Пскове у ТРК «Акваполис» на улице Кузбасской дивизии, 19 состоится молодежная акция «День независимости Крыма». Начнётся она в 13:00 с общения волонтеров и молодежи, раздачи воздушных шаров и «бумажных цветов», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

С 14:10 до 14:20 пройдет сбор пожеланий и написание их на «бумажных голубях» для запуска в небо вместе с шарами.

На 14:30 запланирован запуск шаров в небо с бумажными голубями и пожеланиями.

Отметим, что 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство жителей высказалось за восстановление Крымской автономии. Эту волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Решение предопределило статус Крыма в составе Украины (куда республика тогда входила), а сама дата была учреждена как День Республики Крым, который в настоящее время является на полуострове праздничным днем.

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