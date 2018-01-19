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Общество

Акция «Обними меня!» состоится в Пскове 22 января

22 января с 14:00 до 16:00 на площади Ленина в Пскове пройдёт акция «Обними меня!», приуроченная к международному Дню объятий. В ней примут участие областной центр медицинской профилактики, волонтерские отряды «ИНДИГО» Псковского политехнического колледжа, студенты Псковского медицинского колледжа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Во время акции добровольцы будут информировать псковичей о том, что ВИЧ не передается через: рукопожатие, объятие; поцелуи, слюну; кашель или чихание; использование общей посуды или постельного белья; использование общих ванны и унитаза; коллективные занятия спортом; животных или укусы насекомых. Горожанам также предложат информационные материалы.

В качестве цели акции организаторы назвали содействие формированию мотивации к ведению здорового образа жизни в молодежной среде и воспитание толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным в обществе.

Международный день объятий был основан в США в 1986 году. Сначала как Национальный день объятий, а вскоре приобрел международный масштаб. Имя автора этого праздника неизвестно, но считается, что придумали его студенты, они предложили в этот день заключать в дружеские объятья всех, кто попадется. Даже совершенно незнакомых, но понравившихся людей.

В этот день принято дарить друг другу крепкие дружеские объятия, причем даже совсем неизвестным людям. Устраивать «веселые обнимашки» с друзьями и близкими, говорить им приятные слова, отдавая, тем самым, частицу своей доброты и тепла.

ВИЧ давно перестал быть болезнью «группы риска». Сегодня социальный статус, возраст и внешность человека не могут свидетельствовать о наличии или отсутствии у него ВИЧ-инфекции. Среди ВИЧ-инфицированных могут быть и госслужащие, и учителя, и врачи. Согласно опросам, отношение к ВИЧ-инфицированным за последние годы со стороны общества изменилось на положительное, хотя у многих людей страх и отсутствие понимания остались.

В свою очередь ВИЧ-инфицированные после подтверждения диагноза сами закрываются в скорлупу, не желают общаться со здоровыми друзьями. И для общества, и для заболевшего человека нужно просто время, чтобы принять диагноз. Примерно только через полгода после постановки диагноза заболевший человек начинает принимать себя, дружить, ездить на отдых, держаться вместе. Они в большинстве случаев берут на себя особую ответственность за безопасность окружающих.

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