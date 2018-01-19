Кандидатов на должности начальников отделов ищет псковское управление службы судебных приставов

10:11, 19 января 2018, ПАИ

До 6 февраля Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области принимает документы для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП, в настоящее время формируется резерв претендентов на должности начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов Псковской области и заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Псковской области.

К участию в конкурсах допускаются граждане РФ, имеющие высшее образование, способные по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности. Требований к стажу работы нет.

Также Управление проводит конкурсы по формированию кадрового резерва для замещения должностей судебного пристава-исполнителя (могут претендовать граждане РФ, достигшие 21 года, имеющие высшее образование), судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (могут претендовать граждане РФ, достигшие 21 года, имеющие среднее профессиональное образование, приветствуется высшее образование), главного, ведущего специалиста-эксперта отдела аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области и ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) (на эти должности могут претендовать граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование).

Замещение должностей государственной гражданской службы в соответствии с законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» происходит на конкурсной основе. Кандидатами могут быть только граждане, не имеющие и не имевшие судимости, либо те, в отношении которых не осуществляется уголовное преследование или уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям, а также граждане способные по своим деловым и личным качествам и по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности.

Форма проведения конкурсов — тестирование и индивидуальное собеседование.

Прием документов для участия во всех вышеназванных конкурсах с 17 января до 6 февраля по вторникам с 9.00 до 12.30 и четвергам с 14.00 до 17.30 по адресу: Псков, улица Текстильная, дом 3, отдел государственной службы и кадров. Телефоны для справок 699-084, 699-017.

С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсах, можно познакомиться в разделе «Об Управлении → Порядок прохождения государственной службы» на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области.