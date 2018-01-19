В ближайшее время в Псковскую область поступят новые банкноты достоинством в 200 рублей

10:18, 19 января 2018, ПАИ

Банкноты номиналом в 2000 рублей поступили в Псковскую область в конце декабря 2017 года. 200-рублевые банкноты в регион пока не поступали, их появление ожидается в ближайшее время. Об этом сегодня, 19 января, в эфире проекта ПАИ-live сообщил заместитель управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области Валерий Фролов.

2000-рублевые банкноты поступили «в объеме, позволяющем обеспечить потребности», - заверил он. На их долю приходится 6-8% от общей суммы денег, выпускаемых в обращение. «Думаю, со временем люди привыкнут, и оборот новых банкнота возрастет. Так бывало каждый раз с появлением нового номинала», - добавил Валерий Фролов.

Он добавил, что выпуск новых банкнот влечет перенастройку касс, терминалов, банкоматов. «Вся техника в банковских учреждениях перенастроена, по банкоматам работа ведется», - заверил представитель ЦБ.