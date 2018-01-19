За отказ принять новые банкноты продавцам грозит штраф до 50 тысяч рублей

10:20, 19 января 2018, ПАИ

Продавцы в магазинах обязаны принимать новые купюры, заявил заместитель управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области Валерий Фролов в прямом эфире проекта ПАИ-live 19 января. Он предупредил, что за отказ принимать денежные знаки, находящие в обращении в РФ, для юридических лиц предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

При этом Валерий Фролов отметил, что пока информации об отказе принимать новые банкноты достоинством 200 и 2 000 рублей, нет. «Я вот отказов не встречал, только приятное удивление», - сказал гость эфира.

Он добавил, что контроль за этим возложен на Роспотребнадзор. «Если у вас не принимают новую банкноту, то можно звонить на их «горячий телефон» или обратиться в местное отделение Роспотребнадзора», - посоветовал Валерий Фролов псковичам.