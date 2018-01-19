0
21:50
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
20:04
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
18:21
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17:35
Без шансов на побег
16:49
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
16:48
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца
15:40
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
Еще новости
Общество

Валерий Фролов: Новые российские банкноты труднее подделать, а их подлинность легче проверить

Новые российские банкноты достоинством 2000 и 200 рублей труднее подделать, а их подлинность легче проверить. Об этом сегодня, 19 января, в эфире проекта ПАИ-live сообщил заместитель управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области Валерий Фролов.

«Можно также зайти на сайт банка России и ознакомиться с описанием новых банкнот. На банкноте есть QR-код с его помощью также можно проверить подлинность банкнот с помощью приложения для мобильного телефона», - добавил он.

Представитель ЦБ рассказал, что срок жизни для банкнот низких номиналов в 100, 500, 100 рублей – до одного года. Для банкнот крупных номиналов – 1000, 5000 рублей он составляет. Примерно на столько же рассчитана банкнота в 2000 рублей. Что касается 200-рублевых банкнот, то, по его словам, они обработаны полимерным составом, который должен существенность повысить срок их жизни,

Валерий Фролов пояснил, что «выпуск в обращение новых денег не может повлечь за собой инфляцию». «Если юрлицо получало вчера денежные средства 200 банкнот пятитысячными, то теперь это будет 500 банкнот двухтысячными. Ввод промежуточных номиналов делает расчет удобнее. Общая сумма денежных средств в обращении от этого не меняется», - рассказал он.

Заместитель управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области добавил, что новые купюры не представляют интереса для коллекционеров, и «нет смысла платить большие деньги, только чтобы быть первым их обладателями». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Дайте две: ПАИ-live с замглавы псковского отделения Центробанка РФ (ВИДЕО) Валерий Фролов: Новые российские банкноты труднее подделать, а их подлинность легче проверить В ближайшее время в Псковскую область поступят новые банкноты достоинством в 200 рублей Начался ПАИ-live с замначальника псковского отделения ЦБ РФ (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Денежный ПАИ-live начнется 19 января Задание на дом: ПАИ-live с Алексеем Кирилловым (ВИДЕО) Алексей Кириллов: Управляющие компании попали в сложную ситуацию с точки зрения лицензирования Псковичи почти перестали обращаться к общественникам по вопросам капремонта Алексей Кириллов призвал псковичей не усложнять систему управления многоквартирным домом Начался ПАИ-live с Алексеем Кирилловым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
19 января 2018
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
19 января 2018
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
19 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
19 января 2018
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца
19 января 2018
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца 2
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
19 января 2018
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
Первые лапароскопические операции по снижению веса прошли в Псковской областной больнице
19 января 2018
Первые лапароскопические операции по снижению веса прошли в Псковской областной больнице
Медали и грамоты получили сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН накануне профессионального праздника
19 января 2018
Медали и грамоты получили сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН накануне профессионального праздника

Идет загрузка...