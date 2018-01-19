Валерий Фролов: Новые российские банкноты труднее подделать, а их подлинность легче проверить

10:27, 19 января 2018, ПАИ

Новые российские банкноты достоинством 2000 и 200 рублей труднее подделать, а их подлинность легче проверить. Об этом сегодня, 19 января, в эфире проекта ПАИ-live сообщил заместитель управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области Валерий Фролов.

«Можно также зайти на сайт банка России и ознакомиться с описанием новых банкнот. На банкноте есть QR-код с его помощью также можно проверить подлинность банкнот с помощью приложения для мобильного телефона», - добавил он.

Представитель ЦБ рассказал, что срок жизни для банкнот низких номиналов в 100, 500, 100 рублей – до одного года. Для банкнот крупных номиналов – 1000, 5000 рублей он составляет. Примерно на столько же рассчитана банкнота в 2000 рублей. Что касается 200-рублевых банкнот, то, по его словам, они обработаны полимерным составом, который должен существенность повысить срок их жизни,

Валерий Фролов пояснил, что «выпуск в обращение новых денег не может повлечь за собой инфляцию». «Если юрлицо получало вчера денежные средства 200 банкнот пятитысячными, то теперь это будет 500 банкнот двухтысячными. Ввод промежуточных номиналов делает расчет удобнее. Общая сумма денежных средств в обращении от этого не меняется», - рассказал он.

Заместитель управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области добавил, что новые купюры не представляют интереса для коллекционеров, и «нет смысла платить большие деньги, только чтобы быть первым их обладателями».