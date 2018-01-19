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Общество

С 22 по 26 января Неделя образования пройдёт в Псковском государственном университете

С 22 по 26 января Неделя образования пройдёт в Псковском государственном университете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках недели состоится первая ступень очного этапа Всероссийской профессиональной студенческой олимпиады «Я – профессионал», семинар общественной палаты Псковской области «Услуги в социальной сфере», заседание «Школы блогеров». Пройдет также встреча врио губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича с участниками конкурса «Лидер России», областные предметные олимпиады и мероприятия в честь Дня российского студенчества. 

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