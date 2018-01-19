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Политика

В офисе Навального в Пскове был произведен осмотр – источник в правоохранительных органах

В офисе Алексея Навального в Пскове был произведен осмотр, сообщил Псковскому агентству информации источник в правоохранительных органах региона.

«Обыска не было, это был осмотр помещения, который проводился в рамках возбужденного административного дела по статье 5.12 КоАП РФ [Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах — ПАИ]», - заявил источник.

Отметим, ранее Алексей Навальный заявил, что в ряде его региональных штабов в регионах, в том числе в Пскове, якобы прошли обыски.

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