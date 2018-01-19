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Общество

Школьный этап конкурса «Живая классика» начнётся в Псковской области 1 февраля

1 февраля в Псковской области начнётся школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», сообщили Псковскому агентству информации пресс-секретарь конкурса Ольга Новикова.

В рамках конкурса ученики 5-11 классов будут читать вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений, которые не входят в школьную программу. Ребятам предстоит преодолеть три этапа: школьный, районный и региональный. Лучшие из лучших чтецов от каждого региона встретятся уже в финале конкурса, который будет проходить в международном детском центре «Артек». По традиции самые талантливые и удачливые выступят в суперфинале на Красной площади в Москве.

Ежегодно среди членов жюри конкурса известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. В разные годы в жюри «Живой классики» входили  режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева и многие другие.

Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

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