Псковские теплоснабжающие предприятия не выполнили обязательства за 2017 год по погашению долга перед газовиками

09:40, 22 января 2018, ПАИ

По итогам 2017 года 13 из 17 теплоснабжающих предприятий области не выполнили свои обязательства по оплате поставленного природного газа в рамках пятилетнего графика погашения просроченной дебиторской задолженности, подписанного губернатором в конце 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

На 1 января 2018 года невыполнение графика составило более 377 млн рублей. Фактическая просроченная задолженность на ту же дату – более 657 млн рублей.

«Часть теплоснабжающих предприятий продолжают наращивать долги: так, теплосети Псковского и Великолукского районов допустили более, чем двукратный рост задолженности, не оплатив даже текущего потребления. В 6 из 13 газифицированных муниципальных образований области теплоснабжающие организации неплатежеспособны и соответствуют признакам банкротства», - отметили в пресс-службе компании.

В конце декабря 2017 года на совместном совещании под руководством губернатора Псковской области было принято решение собрать рабочую группу, провести аудит теплоснабжающих предприятий и подготовить предложения по оптимизации деятельности МУПов, однако со стороны администрации по принятому решению до сих пор ничего не сделано.

«В целом, сложившаяся ситуация грозит уже начинающимся коммунальным кризисом. Кроме того платежная дисциплина является одним из ключевых критериев определения объемов инвестиций ПАО «Газпром» на реализацию программы газификации регионов РФ», - считает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Александр Пеганов.