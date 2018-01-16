Дайте две: ПАИ-live с замглавы псковского отделения Центробанка РФ (ВИДЕО)

11:10, 19 января 2018, ПАИ

19 января гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал заместитель управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области Валерий Фролов.

В российские регионы начали поступать новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. В Псковской области «двухтысячные» уже появились, «двухсотрублевки» должны поступить в ближайшее время. При этом в соседних регионах есть случаи, когда торговые организации просто отказываются принимать непривычные купюры — дескать, их сложно проверить на подлинность, банковское оборудование не всегда считывает «двухсотки», да и, как оказалось, не все знают о существовании новых денег.

В эксклюзивном интервью ПАИ Валерий Фролов рассказал о том, что делать, если у вас не принимают к оплате новые деньги, возможны ли проблемы при попытке оплатить такими банкнотами услуги через банковский терминал, как их выпуск скажется на инфляции, сколько «проживут» новые деньги и грядет ли отмена купюр с малым номиналом.