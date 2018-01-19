Долг почти в три миллиона рублей погасила псковичка, чтобы «освободить» свою машину

10:54, 19 января 2018, ПАИ

27-летняя жительница Пскова погасила долг почти в 3 млн рублей, чтобы снять ограничения, наложенные приставами на её счета и машину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство в отношении жительницы Пскова было возбуждено в октябре 2017 года. На тот момент её долг перед банком ВТБ24 составлял 2 миллиона 889 тысяч 444 рубля.

В рамках работы над исполнительным производством судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника в нескольких банках, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении дорогостоящего транспортного средства.

«Очевидно, эти меры заставили должницу по-другому посмотреть на сложившуюся ситуацию. После всех новогодних праздников псковичка предоставила в отдел судебных приставов справку о полном погашении задолженности. Обращения со счетов в банке и запрет на автомобиль гражданки сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - заключили в пресс-службе Управления.