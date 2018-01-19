Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Великих Луках и скрылся

11:03, 19 января 2018, ПАИ

18 января около 8:00 в Великих Луках на улице Стадионной на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 39-летнюю женщину и уехал с места происшествия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пешеход обратилась за медицинской помощью.

В результате проведенных мероприятий сотрудники ДПС ГИБДД обнаружили 67-летнего владельца автомобиля «Фольксваген», который подозревается в совершении наезда. В его отношении составлены административные протоколы. Ведется проверка.