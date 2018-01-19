Схема движения изменится на мосту через реку Плюсса на федеральной трассе Р-23

11:58, 19 января 2018, ПАИ

Схема движения изменится на мосту через реку Плюсса в районе деревни Малые Льзи на федеральной трассе Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия» в Псковской области. Связано с это с ремонтом моста, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства.

«Во избежание заторовых ситуаций и обеспечения безопасного проезда на период производства работ, а также для обеспечения высокого качества выполняемых работ в период с 19 января по 15 октября 2018 года будет организован перепуск движения автомобильного транспорта на новый временный мост, возведённый в рамках действующего контракта на весь период капитального ремонта» ﻿- сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Установлены временные дорожные знаки ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры, ФБС блоки). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«В рамках капитального ремонта мост будет доведен до нормативных нагрузок, будет выполнено увеличение габарита проезжей части путем уширения существующих опор и замены балок пролетного строения, восстановлены укрепления конусов, устроено новое асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, установлены локальные очистные сооружения» - добавил Илья Пузыревский.

Генеральным подрядчиком выступает ООО «Автомобильные дороги Пскова».