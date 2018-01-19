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Владелец сельхозугодий в Опочецком районе оштрафован за невыполнение предписания

Владелец сельхозугодий в Опочецком районе оштрафован за невыполнение предписания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Во время внеплановой выездной проверки на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 132,4 га, расположенных в Опочецком районе, специалисты обнаружили неисполнение в установленный срок правообладателем участков ранее выданных предписаний.

В отношении владельца участков возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье. По результатам рассмотрения мировой судья признал физическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафов в размере 10 тысяч рублей за каждый земельный участок.

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