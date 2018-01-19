В 2017 году РСХБ увеличил объем привлеченных средств на 40%

11:21, 19 января 2018, ПАИ

По итогам 2017 года Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 40,4%, до 2,19 трлн рублей. В том числе объем средств корпоративных клиентов достиг 1,35 трлн рублей, физических лиц – 843,2 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

В общем портфеле средств населения 776,6 млрд рублей приходятся на вклады. Банк предлагает частным клиентам широкую линейку депозитных программ, разработанную с учетом ключевых требований к доходности, срокам размещения средств, возможностям пополнения и снятия средств со счета, капитализации процентов и других опций.

«Банк продолжает демонстрировать динамику привлечения средств клиентов на уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров банковской отрасли по данному направлению», - отметили в пресс-службе.