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Культура

Областная библиотека организует показ мелодрамы «Миф»

20 января в 14:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится заседание киноклуба. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, вниманию зрителей будет предложена мелодрама «Миф».

Кинофильм «Миф» снят в 1986 году режиссером Аян Шахмалиевой по мотивам повести артиста балета, писателя Кирилла Ласкари «Двадцать третий пируэт». Он написал и сценарий фильма.

В главных ролях Регина Кузьмичева, Марис Лиепа, Владимир Заманский, Гали Абайдулов и другие.

«Жизнь главной героини Веры Скобелевой, способной балерины и талантливого балетмейстера, внешне неустроенная, наполнена глубоким смыслом и любовью ко всему, что ее окружает. Это притча о творцах и бездарностях, о мифах и истинных смыслах жизни в духе противостояния Моцарта и Сальери», - рассказали в пресс-службе.

Кинолента снималась в Пскове. Съемки дома главной героини проходили в доме Батова. Панорама реки Великой, виды Анастасиевской часовни, Дома культуры строителей перенесут зрителей в Псков прошлого века.

Продолжительность картины 129 минут. Вход на показ свободный.

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