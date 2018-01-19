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Женщина на «Киа Рио» превысила скорость и вылетела в кювет в Невеле

18 января в 12:00 в городе Невеле у дома 21 по улице Ленкоммуны 43-летняя женщина- водитель автомашины «Киа Рио» выбрала небезопасный скоростной режим и  не справилась с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет,  сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП пострадала его виновница. Женщину поместили в Невельскую центральную районную больницу.

Всего за минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых два человека получили ранения. Были задержаны 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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