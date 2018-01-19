Женщина на «Киа Рио» превысила скорость и вылетела в кювет в Невеле

11:43, 19 января 2018, ПАИ

18 января в 12:00 в городе Невеле у дома 21 по улице Ленкоммуны 43-летняя женщина- водитель автомашины «Киа Рио» выбрала небезопасный скоростной режим и не справилась с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП пострадала его виновница. Женщину поместили в Невельскую центральную районную больницу.

Всего за минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых два человека получили ранения. Были задержаны 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения.