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Происшествия

Водонапорную башню попытались украсть жители Невельского района

В Невельском районе полицейские с поличным задержали двоих граждан, которые пытались совершить кражу водонапорной  башни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в  деревне Худоярово двое безработных мужчин 47 и 33 лет с помощью бензорезов распилили недействующую металлическую  водонапорную башню. На легковом автомобиле с прицепом они собирались увезти похищенное и сдать части башни в пункт приема металла.

В МО МВД России «Невельский» от местных жителей поступило сообщение о происшествии. На место преступления выехали полицейские. Они задержали подозреваемых с поличным. Изъято похищенное, а также специальное оборудование для резки металла. Возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей.

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