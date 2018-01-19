Водонапорную башню попытались украсть жители Невельского района

12:09, 19 января 2018, ПАИ

В Невельском районе полицейские с поличным задержали двоих граждан, которые пытались совершить кражу водонапорной башни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Худоярово двое безработных мужчин 47 и 33 лет с помощью бензорезов распилили недействующую металлическую водонапорную башню. На легковом автомобиле с прицепом они собирались увезти похищенное и сдать части башни в пункт приема металла.

В МО МВД России «Невельский» от местных жителей поступило сообщение о происшествии. На место преступления выехали полицейские. Они задержали подозреваемых с поличным. Изъято похищенное, а также специальное оборудование для резки металла. Возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей.