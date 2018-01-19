Псковский преподаватель выступит экспертом на чемпионате «Молодые профессионалы» в Смоленской области

13:40, 19 января 2018, ПАИ

Преподаватель Псковского кооперативного техникума Светлана Петрова примет участие в третьем открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Смоленской области, который пройдет с 12 по 16 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как пояснили в Государственном управлении образования Псковской области, Светлана Петрова выступит в качестве независимого эксперта по компетенции «Предпринимательство». «Полученный опыт поможет ей лучше справиться с ролью регионального эксперта на площадке Псковской области», — отметили специалисты.

Напомним, Псковская область впервые присоединилась к международному движению Worldskills International в 2016 году, а первый региональный чемпионат прошел в марте прошлого года. Тогда в поварском мастерстве соревновались семь молодых специалистов — учащихся профессиональных учебных заведений региона. В этом году число компетенций в региональном чемпионате будет увелично до пяти.

Worldskills International — это международное некоммерческое движение. Его целью является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. В рамках движения организовываются и проводятся конкурсы профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Оператором конкурсов на территории России является агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», учрежденное Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.