Выставка в честь начала строительства Исаакиевского собора откроется в Пскове
22 января в 18:00 выставочном зале на улице Ленина, 1 в Пскове откроется фотовыставка произведений петербургских фотохудожников Е. Мохорева, Е. Гороха, А. Минина, С. Чабуткина под названием Genius loci («Гений места»). Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском региональном отделении Союза художников России, выставка посвящена 200-летию начала строительства Исаакиевского собора.
Куратор выставки - директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», почетный академик Российской Академии художеств, уроженец Пскова Юрий Мудров.
Экспозиция будет работать до 22 февраля. Вход свободный.