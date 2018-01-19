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Культура

Выставка в честь начала строительства Исаакиевского собора откроется в Пскове

22 января в 18:00 выставочном зале на улице Ленина, 1 в Пскове откроется фотовыставка произведений петербургских фотохудожников   Е. Мохорева, Е. Гороха, А. Минина, С. Чабуткина под названием Genius loci («Гений места»). Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском региональном отделении Союза художников России, выставка посвящена 200-летию начала строительства Исаакиевского собора.

Куратор выставки - директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», почетный академик Российской Академии художеств, уроженец Пскова Юрий Мудров.

Экспозиция будет работать до 22 февраля. Вход свободный.

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