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Общество

Медали и грамоты получили сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН накануне профессионального праздника

19 января в ФКУ «Отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области» состоялось торжественное построение в честь Дня специальных подразделений УИС по конвоированию, который отмечается 20 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сотрудников учреждения поздравил начальник отдела по конвоированию Анатолий Русяев, который отметил, что конвойная служба в России появилась 20 января 1886 года по повелению царя Александра III, которым было предписано в течение года сформировать 567 конвойных команд, освободив местные войска от обязанности сопровождать арестантов. Он рассказал о задачах службы на современном этапе развития и результатах деятельности.

Анатолий Русяев добавил, что среди всех отделов по конвоированию в России псковский занимает лидирующие позиции. Он поздравил сотрудников с наступающим праздником и пожелал успехов в службе, семейного благополучия, а также выполнять служебные задачи на высоком уровне. Слова особой благодарности он выразил семьям конвоиров, которые ждут их дома, а также ветеранам.

Затем новые сотрудники подразделения приняли присягу, а отличившиеся конвоиры получили ведомственные медали и почетные грамоты.

После торжественного построения состоялись показательные выступления по пресечению попыток побега и блокировки машины конвоя. 

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