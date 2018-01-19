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Политика

21 января облизбирком начнёт аккредитацию псковских СМИ для работы на выборах президента

21 января Избирательная комиссия Псковской области начнет прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации региона для присутствия в помещениях для голосования, при установлении итогов голосования и определении результатов выборов на выборах президента Российской Федерации 18 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Прием заявок продлится до 18:00 14 марта.

Аккредитационное удостоверение СМИ будет действительно до определения результатов выборов.

Сотрудники СМИ для работы в день выборов президента 18 марта на избирательных участках должны будут получать отдельную аккредитацию, а годовая аккредитация, полученная перед единым днем голосования 10 сентября 2017 года, действовать не будет. После выборов президента, полученная к 10 сентября годовая аккредитация продолжит действовать на региональных и местных выборах, а в июне начнется аккредитация к единому дню голосования 9 сентября.

Аккредитацию могут получить журналисты, работающие в зарегистрированном СМИ по трудовому или гражданско-правовому договору, заключенному не менее чем за два месяца до назначения выборов.

Проводимая аккредитация дает журналисту право находиться в помещениях для голосования в день выборов, присутствовать при подсчете голосов на избирательных участках, а также на заседаниях избирательной комиссии при установлении итогов голосования.

Аккредитованный журналист может производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования. Для этого предварительно он должен уведомить об этом председателя, зампреда или секретаря соответствующей избирательной комиссии. При этом представители СМИ при наличии аккредитации имеют право знакомиться с протоколами избирательных комиссий об итогах голосования, результатах выборов, а также получать копии этих протоколов.

Для аккредитации представителей СМИ в ЦИК России подаются следующие документы:

- подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с указанием даты голосования, в связи с которой она подается;

- заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированного средства массовой информации);

Документы принимаются как в бумажном виде (оригиналы документов), так и в электронном (сканы документов).

Постановление и форма заявки здесь.

Почтовый адрес Избирательной комиссии Псковской области: 180001, Псков, улица Некрасова, дом 23, тел/факс (8112) 290-969. Электронная почта для направления документов на аккредитацию: iksrf_60@mail.ru

Поправки, обязывающие журналистов получать аккредитацию для работы на избирательных участках, были внесены в законодательство в 2016 году. Впервые эта норма применялась в единый день голосования 18 сентября, когда проходили выборы в Госдуму. До этого любой журналист мог свободно приходить на избирательный участок, имея при себе редакционное удостоверение. Этим нередко пользовались организации, осуществляющие наблюдение за выборами, они направляли наблюдателей в качестве журналистов зарегистрированного СМИ.

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