21 января облизбирком начнёт аккредитацию псковских СМИ для работы на выборах президента

12:49, 19 января 2018, ПАИ

21 января Избирательная комиссия Псковской области начнет прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации региона для присутствия в помещениях для голосования, при установлении итогов голосования и определении результатов выборов на выборах президента Российской Федерации 18 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Прием заявок продлится до 18:00 14 марта.

Аккредитационное удостоверение СМИ будет действительно до определения результатов выборов.

Сотрудники СМИ для работы в день выборов президента 18 марта на избирательных участках должны будут получать отдельную аккредитацию, а годовая аккредитация, полученная перед единым днем голосования 10 сентября 2017 года, действовать не будет. После выборов президента, полученная к 10 сентября годовая аккредитация продолжит действовать на региональных и местных выборах, а в июне начнется аккредитация к единому дню голосования 9 сентября.

Аккредитацию могут получить журналисты, работающие в зарегистрированном СМИ по трудовому или гражданско-правовому договору, заключенному не менее чем за два месяца до назначения выборов.

Проводимая аккредитация дает журналисту право находиться в помещениях для голосования в день выборов, присутствовать при подсчете голосов на избирательных участках, а также на заседаниях избирательной комиссии при установлении итогов голосования.

Аккредитованный журналист может производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования. Для этого предварительно он должен уведомить об этом председателя, зампреда или секретаря соответствующей избирательной комиссии. При этом представители СМИ при наличии аккредитации имеют право знакомиться с протоколами избирательных комиссий об итогах голосования, результатах выборов, а также получать копии этих протоколов.

Для аккредитации представителей СМИ в ЦИК России подаются следующие документы:

- подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с указанием даты голосования, в связи с которой она подается;

- заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированного средства массовой информации);

Документы принимаются как в бумажном виде (оригиналы документов), так и в электронном (сканы документов).

Постановление и форма заявки здесь.

Почтовый адрес Избирательной комиссии Псковской области: 180001, Псков, улица Некрасова, дом 23, тел/факс (8112) 290-969. Электронная почта для направления документов на аккредитацию: iksrf_60@mail.ru

Поправки, обязывающие журналистов получать аккредитацию для работы на избирательных участках, были внесены в законодательство в 2016 году. Впервые эта норма применялась в единый день голосования 18 сентября, когда проходили выборы в Госдуму. До этого любой журналист мог свободно приходить на избирательный участок, имея при себе редакционное удостоверение. Этим нередко пользовались организации, осуществляющие наблюдение за выборами, они направляли наблюдателей в качестве журналистов зарегистрированного СМИ.