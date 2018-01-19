На великолукском путепроводе завершили монтаж правого пролёта

13:23, 19 января 2018, ПАИ

Монтаж пролета правого направления на автодорожном путепроводе в Великих Луках завершен. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту, следующий этап работ — установка опорных частей. Также сейчас заканчивается установка перил и барьерного ограждения на путепроводе тоннельного типа и на подходах к основному путепроводу, идет установка опор наружного освещения.

На участке от тоннеля до основного путепровода выполняются работы по устройству щебеночного основания, производится монтаж блоков главных балок пролетного строения съезда № 1.

Кроме того, ведется отсыпка дорожной насыпи внутри подпорных стен эстакады первого съезда.

Пролет левого направления был сделан в прошлом году.

Напомним, великолукский автодорожный путепровод призван решить главную транспортную проблему города — соединить две его части, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета. Окончание строительства важного инфраструктурного объекта намечено на октябрь 2018 года. Но уже сейчас при экстренной необходимости строители могут открывать рабочий проезд по путепроводу. Реализация проекта находится на контроле врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.