Бежаницкий, Гдовский, Невельский и Куньинский районы оказались в лидерах по собираемости взносов на капремонт

13:49, 19 января 2018, ПАИ

По собираемости взносов на капремонт по муниципальной собственности в Псковской области лидером оказался Гдовский район с показателем 100%. Также в числе лучших Бежаницкий (99,6%), Невельский (98,2%) и Куньинский районы (99%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Регионального оператора – Фонда капительного ремонта многоквартирных домов.

Там отметили положительную динамику прироста сборов взносов в целом по региону и добавили, что по итогам года собираемость взносов на капитальный ремонт составила 74,8%.

В Фонде подчеркнули, что ведется работа с должниками. В минувшем году было направлено более 4 тыс. исков и заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 16,3 миллионов рублей.