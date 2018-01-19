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Общество

Бежаницкий, Гдовский, Невельский и Куньинский районы оказались в лидерах по собираемости взносов на капремонт

По собираемости взносов на капремонт по муниципальной собственности в Псковской области лидером оказался Гдовский район с показателем 100%. Также в числе лучших Бежаницкий (99,6%), Невельский (98,2%) и Куньинский районы (99%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Регионального оператора – Фонда капительного ремонта многоквартирных домов.

Там отметили положительную динамику прироста сборов взносов в целом по региону и добавили, что по итогам года собираемость взносов на капитальный ремонт составила 74,8%.

В Фонде подчеркнули, что ведется работа с должниками. В минувшем году было направлено более 4 тыс. исков и заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 16,3 миллионов рублей.

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