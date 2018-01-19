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Общество

Закон о «звездах» для гостиниц приняла Госдума

В России приняли закон об обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Как сообщает РБК, депутаты Госдумы одобрили законопроект в третьем, окончательном чтении.

Согласно документу, с 1 июля 2019 года гостиницы с более чем 50 номерами должны будут проходить процедуру классификации, с 1 января 2020 года это коснется гостиниц с более чем 15 номерами, а с 1 января 2021 года — всех российских гостиниц. Лицензия будет действовать три года. В случае, если у гостиниц и курортов не будет соответствующего свидетельства, им могут запретить осуществлять свои услуги.

По словам главы профильного думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дягтерева, цель данного законопроекта — повышение качества услуг в туристической области. «Сегодня турист не уверен, что за оптимальные деньги он получит качественный продукт. Теперь все средства размещения обязаны пройти классификацию, получить «звездочки» и в течение трех лет, согласно свидетельству, оказывать услуги», — сказал он.

«Все, кто будет оказывать услуги без свидетельства о классификации, будут наказываться большими штрафами. Порядок в отрасли пора наводить», — подчеркнул Михаил Дягтерев.

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