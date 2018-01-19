Установить «лежачих полицейских» потребовали у властей жители Опочки

16:22, 19 января 2018, ПАИ

В Опочке местные жители потребовали у городских властей установить искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») на улице Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественного движения «Убитые Дороги».

По словам общественников, на этом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка. «Непонятно, почему на этой «зебре» не установили «лежачих полицейских» раньше, ведь в непосредственной близости расположена школа и детский сад, дальше по улице – еще один детский сад», - отметили общественники.

По этому факту был направлен запрос в Управление ГИБДД по Псковской области. В ведомстве пояснили, что установка искусственных дорожных неровностей и направляющих ограждений на этом участке запланирована и будет произведена в 2018 году.

Кроме того, в рамках проекта «О дорога Х» жалобу подали и жители Пскова. По их словам, на улице Новоселов возле дома № 9 и 11 имеются выбоины и ямы, превышающие допустимые параметры по ГОСТ и по дороге проехать невозможно.

Общественники рассказали, что соответствующий запрос на ремонт дороги был направлен в УГХ Пскова. В управлении сообщили, что вопрос ремонта этой территории будет рассмотрен для включения в перечень объектов по ликвидации ямочной аварийности и пообещали выполнить ремонт участка до 1 июня.

Напомним, что Проект «О дорога Х» направлен на оказание консультационной поддержки и просвещения населения по вопросам взаимодействия с институтами дорожного хозяйства. Основные задачи проекта - сбор и аналитика обращений граждан по вопросам плохих дорог, нарушений технологий ремонта и другим проблемам, связанным с дорогами и дорожным движением. В ходе работы проекта формируется электронный справочник дорожного активиста, где будут собраны наиболее интересные случаи нарушений, видеоматериалы, документооборот, шаблоны по составлению обращений и другая полезная информация.