0
21:50
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
20:04
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
18:21
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17:35
Без шансов на побег
16:49
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
16:48
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца
15:40
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
Еще новости
Общество

Установить «лежачих полицейских» потребовали у властей жители Опочки

В Опочке местные жители потребовали у городских властей установить искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») на улице Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественного движения «Убитые Дороги».

По словам общественников, на этом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка. «Непонятно, почему на этой «зебре» не установили «лежачих полицейских» раньше, ведь в непосредственной близости расположена школа и детский сад, дальше по улице – еще один детский сад», - отметили общественники.

По этому факту был направлен запрос в Управление ГИБДД по Псковской области. В ведомстве пояснили, что установка искусственных дорожных неровностей и направляющих ограждений на этом участке запланирована и будет произведена в 2018 году.

Кроме того, в рамках проекта «О дорога Х» жалобу подали и жители Пскова. По их словам, на улице Новоселов возле дома № 9 и 11 имеются выбоины и ямы, превышающие допустимые параметры по ГОСТ и по дороге проехать невозможно.

Общественники рассказали, что соответствующий запрос на ремонт дороги был направлен в УГХ Пскова. В управлении сообщили, что вопрос ремонта этой территории будет рассмотрен для включения в перечень объектов по ликвидации ямочной аварийности и пообещали выполнить ремонт участка до 1 июня.

Напомним, что Проект «О дорога Х» направлен на оказание консультационной поддержки и просвещения населения по вопросам взаимодействия с институтами дорожного хозяйства. Основные задачи проекта - сбор и аналитика обращений граждан по вопросам плохих дорог, нарушений технологий ремонта и другим проблемам, связанным с дорогами и дорожным движением. В ходе работы проекта формируется электронный справочник дорожного активиста, где будут собраны наиболее интересные случаи нарушений, видеоматериалы, документооборот, шаблоны по составлению обращений и другая полезная информация.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
19 января 2018
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
19 января 2018
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
19 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
19 января 2018
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца
19 января 2018
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца 2
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
19 января 2018
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
Первые лапароскопические операции по снижению веса прошли в Псковской областной больнице
19 января 2018
Первые лапароскопические операции по снижению веса прошли в Псковской областной больнице
Медали и грамоты получили сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН накануне профессионального праздника
19 января 2018
Медали и грамоты получили сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН накануне профессионального праздника

Идет загрузка...