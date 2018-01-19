Пьяный водитель мопеда задержан в Островском районе

14:33, 19 января 2018, ПАИ

В Островском районе задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 января около 20:00 по дороге Городище - Большое Приезжево на мопеде двигался 26-летний молодой человек. Когда его остановили полицейские, то выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.