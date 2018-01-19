Актив Псковского музея-заповедника рассказал руководству региона о проблемах учреждения

14:46, 19 января 2018, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела встречу с активом трудового коллектива Псковского музея-заповедника. Поводом для разговора послужили обращения о непростой ситуации в учреждении культуры, поступающие в администрацию региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в ходе разговора участники встречи обсудили положение дел в учреждении культуры и подняли наиболее острые вопросы, волнующие сотрудников. Некоторые из них были озвучены во время посещения музея врио губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Самой актуальной проблемой, по словам работников, является нерешенный вопрос с предстоящим переездом музея в связи с участием в крупном проекте Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Проект подразумевает, в том числе, реставрацию экспозиционных площадей в Музейном переулке и перемещение в связи с этим музейных фондов на хранение в другие помещения. Ввиду того, что переезд должен состояться в апреле, времени на организационные вопросы осталось крайне мало.

Сотрудники также обеспокоены тем, что музей рискует остаться на полтора года без выставочных площадей. Они выступают за то, чтобы на время ремонтных работ выставочный зал по адресу Некрасова, 7, был открытым, и планируют собрать в нем мини-коллекцию из самых знаменитых экспонатов музея-заповедника.

Кроме того, музейщиков волнует предстоящая передача в их ведение новых структурных подразделений. Речь идет о палатах купца Постникова и объектах Варлаамовского угла, где после реставрации к лету 2019 года должны открыться новые экспозиции. Не понятен вопрос и с кадровым обеспечением новых объектов показа.

В ходе разговора также был поднят вопрос о заработных платах и распределении стимулирующих выплат. Музейные работники считают несправедливой минимальную разницу в зарплате между средним и высшим звеньями работников. В связи с этим Вера Емельянова разъяснила, что в целом выплата заработной платы регулируется областным Положением об оплате труда в сфере культуры, а распределение средств между сотрудниками должно быть закреплено коллективным договором учреждения. При этом с января 2018 года средняя зарплата работников культуры должна быть доведена до уровня 100%.

В целом, по мнению коллектива, назрела необходимость в обновлении управленческих кадров и переменах в финансово-хозяйственной деятельности музея. Однако сотрудники убеждены, что это должно быть взвешенное и продуманное решение. С этим мнением соглашается и руководство учредителя музея - Государственного комитета Псковской области по культуре.

По итогам обсуждения Вера Емельянова пообещала участникам встречи донести позицию музейного сообщества до врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.