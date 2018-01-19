Городские власти, управляющая компания и энергетики отреагировали на призыв псковича «спилить дерево» и «спасти котят»

14:33, 19 января 2018, ПАИ

Администрация Пскова, управляющая компания «Пароменская» и филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» отреагировали на публикацию «НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят!», в которой пскович призывал спилить дерево, расположенное вблизи дома на ул. Пароменской, 20а.

В пресс-службе муниципалитета Псковскому агентству информации сообщили, что, по данным Управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова, эта территория относится к собственности дома и не является муниципальной, а от жильцов дома в адрес УГХ заявок на спил или санацию дерева не поступало.

В управляющей компании «Пароменская», обслуживающей дом № 20а по улице Пароменской, пояснили, что в их адрес от жильцов данного дома были заявки на обрезку веток у дерева, которые касаются линий электропередач и задевают кровлю. Управляющая компания наняла автовышку, однако спилить удалось лишь те ветви деревьев, которые не касаются электропроводов, поскольку автовышка не имеет изоляции, соответственно, на ней невозможно проводить работы на электрообъектах. За помощью в решении вопроса представители управляющей организации обратились в энергокомпанию, которая занимается обслуживанием линий наружного освещения в городе, где получили отказ. В данный момент в управляющей организации готовится очередное обращение в адрес энергокомпании, поскольку решить вопрос без их участия не представляется возможным.

Что касается ремонта кровли дома, в УК «Пароменское» пояснили, что данный дом стоит в краткосрочном плане регионального оператора «Фонда капитального ремонта по Псковской области» на 2018-2019 годы. Какие конкретно виды работ должны быть проведены в первоочередном порядке, определяет регоператор и жители дома.

В пресс-службе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», куда также обратилось за комментариями ПАИ, заявили, что в адрес компании «от УГХ города Пскова и управляющей компании «Пароменская» обращений о содействии в спиле или санации данного дерева не поступало».

«В подобных случаях со стороны «Псковэнерго» еще не было ни одного случая отказа в содействии управлению городского хозяйства. Энергетики всегда выезжают на место выполнения работ муниципальными службами, если они осуществляются в непосредственной близости от энергообъектов, производят отключения на линии электропередачи и выполняют все необходимые мероприятия, связанные с соблюдением техники безопасности», - добавили представители энергетиков.