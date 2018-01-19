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Общество

Первые лапароскопические операции по снижению веса прошли в Псковской областной больнице

Сегодня, 19 января, в Псковской областной больнице специалисты вместе с петербургскими коллегами провели три операции по снижению веса с использованием лапароскопа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургии Игорь Дитрих, операции по снижению веса проводятся в регионе уже на протяжении 20 лет, но сегодняшний случай — уникальный. «Это первая операция в Псковской области, которая выполняется не полосным методом, а через небольшое отверстие. Она является малоинвазивной и малотравматичной. Уже через два часа после операции пациент самостоятельно встает и может ходить», — заявил он.

По словам врача, ожирение — «бич современности». В Псковской области почти каждый третий житель страдает этим заболеванием. «Людей, которым эти операции показаны, достаточно много, но кто-то боится, кто-то просто не хочет. В среднем мы проводим 10–15 вмешательств в год. Надеюсь, что потенциальные пациенты узнают о новом щадящем методе, и количество обращений увеличится» — пояснил хирург.

В свою очередь руководитель центра комплексного лечения ожирения и метаболических нарушений городской больницы имени Святого Георгия в Санкт-Петербурге Мария Соловьева заметила, что еще недавно ожирение было противопоказанием к лапароскопии. «В настоящее время — это выбор. Преимущества лапароскопии очевидны, и мы видим это каждый день в нашей практике. Такая операция позволяет уменьшить риски послеоперационных осложнений, например, тромбоэмболии, пневмонии и других», — рассказала она.

Операции по снижению веса делают только по медицинским показателям. Средняя продолжительность оперативного вмешательства — от 1,5 до 2-х часов. Сегодня хирурги сделали одному из пациентов мини-гастрошунтирование — это операция, при которой желудок разделяется на две части и производится реконструкция желудочно-кишечного тракта. Часть тонкого кишечника (в среднем 2 — 2,5 метра), отвечающая за всасывание жиров, исключается из процесса пищеварения.

«Это дает хороший результат на снижение веса и облегчает протекание сахарного диабета и других заболеваний, которые обычно сопровождают ожирение», — добавили специалисты.

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