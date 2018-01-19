Без шансов на побег

17:35, 19 января 2018, ПАИ

20 января сотрудники специальных подразделений исправительной системы по конвоированию будут отмечать свой профессиональный праздник. Накануне этой даты в Пскове состоялось торжественное построение отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области. В его рамках отличившиеся конвоиры получили медали, молодые сотрудники приняли присягу, а самые опытные устроили для гостей показательные выступления, отработав пресечение попытки побега и отражение нападения на конвой. После этого корреспондент Псковского агентства информации, посетившая торжество, поняла, почему псковский конвой считается одним из самых лучших в России.

Работа на результат

С наступающим праздником сотрудников учреждения поздравил начальник отдела по конвоированию полковник Анатолий Русяев. Он напомнил собравшимся, что началом пути конвойной службы в России послужил указ императора Александра III от 20 января 1886 года, которым было предписано сформировать конвойные команды для сопровождения арестантов. Отдел по конвоированию псковской уголовно-исполнительной системы приступил к выполнению возложенных обязанностей с 1 января 1999 года и на сегодняшний день с честью выполняет задачи по плановым железнодорожным и автодорожным маршрутам, осуществляет встречное, сквозное и особое конвоирование.

Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Александр Соловьев подчеркнул, что в уголовно-исполнительной системе области Отдел по конвоированию занимает особое место и несколько лет является одним из лучших подразделений по конвоированию среди других регионов Российской Федерации. Сотрудники подразделения не раз доказывали свой профессионализм, благодаря чему по итогам 2008, 2012, 2014 и 2015 годов отдел занимал первое место в смотре-конкурсе памяти генерал-майора внутренней службы С. П. Коровинского на лучшее специальное подразделение УИС по конвоированию.

Анатолий Русяев заметил, что подразделения не сразу добились таких результатов – на протяжении долгих лет развивалась материально-техническая база, постоянно ведется жёсткий отбор сотрудников, в результате которого сформировался отлично выполняющий задачи коллектив. Он пожелал сотрудникам конвоя дальнейших успехов в службе, семейного благополучия, а также выполнять служебные задачи на самом высоком уровне. Слова особой благодарности Аанатолий Русяев выразил семьям конвоиров, которые ждут их дома, а также ветеранам, внесших большой вклад в развитие отдела.

После поздравлений наступил торжественный и волнительный момент для сотрудников уголовно-исполнительной системы - принятие присяги. Новые сотрудники поклялись соблюдать нормы Конституции РФ, права и свободы человека, добросовестно служить закону и народу. За этим внимательно наблюдали опытные конвоиры и молодые стажеры, которые только проходят подготовку для поступления на службу.

Закончилось торжественное построение приятным бонусом - отличившиеся конвоиры получили ведомственные медали и почетные грамоты. «Удачи, успехов, вдохновения, поддержки и понимания со стороны друзей и близких», - передал Анатолий Русяев слова поздравления от директора ФСИН России Геннадия Корниенко.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова























Побег и нападение

На этом праздник не закончился – конвоиры решили продемонстрировать прессе свои служебные навыки. После краткого инструктажа караул, который как раз заступал на дежурство, отработал действия по двум вводным: попытка побега и нападение на конвой.

Сначала была смоделирована ситуация, когда один из этапируемых попытался сбежать во время посадки в машину. Его попытка не увенчалась успехом: не прошло и 10 секунд, как беглеца задержала бесстрашная служебная собака. Условного осужденного немедленно «скрутили» конвоиры и препроводили в машину, закрыв на замок в одном из специализированных отсеков.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Наиболее зрелищным стало условное нападение на машину конвоя. «Террористы» на гражданском автомобиле блокировали спецтранпсорт на пути следования, обстреляли его и попытались захватить. Опытные конвоиры и их хвостатые спутники снова безупречно справились с задачей, отбив нападение. Автоматные очереди утихли довольно быстро. В ходе отражения нападения один «террорист» был убит, а второй задержан силами караула с применением служебной собаки.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















Такие тренировки проходят в отделе регулярно, поэтому сотрудники конвоя всегда готовы к подобным ситуациям. Хотя, за все время существования подразделения в нем не было допущено ни одного побега из-под охраны. Анатолий Русяев подтвердил, что личный состав стабильно выполняет возложенные на него задачи в течение всего года, а подготовке караулов уделяется большое значение: регулярно проводятся дополнительные занятия, зачеты по физподготовке, тесты на знание нормативной базы. Особое внимание обращают на подбор новых сотрудников. Требования к кандидатам предъявляются довольно высокие – хорошая физподготовка, моральная устойчивость. «Сложность в том, что конвоиры, как правило, находятся вдали от подразделений, и им самим приходится быстро принимать решения», - пояснил начальник отдела.

Удобства в пути

Основная задачей сотрудников отдела - конвоирование осуждённых и лиц, заключённых под стражу. В пути следования используются специальные вагоны и автомобили, один из которых продемонстрировал заместитель начальника отдела по конвоированию Андрей Фёдоров. Он рассказал, что на балансе учреждения есть КАМАЗы и «Газели», специально оборудованные для перевозки осужденных и лиц под стражей. Посадочных мест в таком транспорте от 7 до 32.

В 2017 году отдел получил новый «автозак», оборудованный по последнему слову техники. Внутри есть несколько камер с надежными замками и решетками, система кондиционирования, пожаротушения и другие. Так как этапирование проводится на дальние расстояния (в основном, по Псковской области), транспорт оборудован биотуалетами. «Обеспечены все удобства для перевозки осужденных и состава караула», - констатировал Андрей Фёдоров.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















По его словам, планируется приобретение машины для перевозки инвалидов-колясочников, которые испытывают некоторые сложности при поездках в обычном спецтранспорте. Он подчеркнул, что заключенные и лица под стражей всегда своевременно получают необходимую медицинскую помощь, в том числе благодаря конвою, который в любое время дня и ночи может доставить больного в лечебное учреждение.

Своя специфика

Весь транспорт базируется в специальных боксах. Помимо этого, на территории отдела оборудован кинодром с полосой препятствий для обучения служебных собак, пневматический тир, тренажёрный и актовый залы. Вся территория окружена забором, попасть туда можно только через КПП. Установлены системы видеоконтроля и регистрации.

В подразделении создан музей с постоянно пополняющимися экспозициями, посвященными событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; боевым действиям на территории Псковского края; традициям УИС, истории развития конвоирования. В витринах размещены предметы, найденные на полях сражений и переданные в музей боевые награды, а также множество других экспонатов.

В административном здании отдела помимо рабочих кабинетов имеется комната отдыха и санитарной обработки личного состава, а также кабинет психологической помощи. Здесь трудится психолог Ирина Егорова, которая занимается оценкой психоэмоционального состояния конвоиров перед заступлением в караулы, обследованием кандидатов на службу или учебу. Ирина Егорова рассказала, что все потенциальные сотрудники тщательно проверяются по личностным характеристикам. Также она проводит занятия по профподготовке, консультации по самым разным вопросам – как служебным, так и семейным. Однако, по словам Ирины Егоровой, конвоиры крайне редко обращаются к ней за помощью: люди сильные, да и отдыхать от работы предпочитают не в кабинете психолога, а дома.

Психолог познакомила журналистов с «лучшим начальником караула России» майором внутренней службы Олегом Горячевым. Он регулярно занимает призовые места во всероссийских смотра-конкурсах на лучшего начальника караула специальных подразделений УИС по конвоированию.

«Бился, бился и добился», - так комментирует свои успехи Олег Горячев. Служит он с 1999 года, за это время добился высоких результатов. По его словам, строевая, огневая, физическая и специальная (знание нормативных документов, правовой базы) подготовка проверяется не только но соревнованиях, но и в самом отделе - тренировки проходят ежемесячно, ежеквартально и раз в год «генеральная репетиция».

Все это делается потому, что работа конвоиров имеет свою специфику, обусловленную контактом со спецконтингентом. «Безусловно, у сотрудников должен быть армейский опыт, так как это служба с оружием, хорошая физическая подготовка, внутренняя готовность, так называемый стержень», - уверен Олег Горячев.

К слову, коллектив в Отделе по конвоированию УФСИН России по Псковской области сплоченный и дружный. Большая часть сотрудников служит более 10 лет, но без обновления состава не обходится – достойные условия службы и некая обособленность подразделения привлекают большое количество молодежи.

* * *

За 19 лет существования Отдела по конвоированию было назначено более 9 тысяч караулов - более 500 ежегодно. Отконвоированы более 175 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Итог деятельности этих лет: за все время существования подразделения в нем не было допущено ни одного побега из-под охраны, преступлений, чрезвычайных происшествий, нарушений законности, утраты или хищения оружия.