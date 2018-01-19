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Общество

Обновить «зебру» на дороге в районе Корытово попросила псковичка у Ивана Цецерского

18 декабря глава города Иван Цецерский провел традиционный прием граждан. В ходе встречи к руководителю муниципалитета обратилась псковичка, которая попросила обновить разметку пешеходного перехода в районе Корытово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Женщина рассказала, что в прошлом году в районе Корытово на проезжей части был сделана дорожная разметка для перехода пешеходов, но в данный момент очертания «зебры» стерлись и практически не видны. «Дорогу стало сложно переходить, водители не уступают пешеходам и не сбавляют скорость. Кроме того, необходимо вернуться к вопросу ограждения остановочного комплекса от автомобилей, которые выезжают от магазина сразу на проезжую часть, тем самым создают угрозу безопасности людей», - объяснила заявительница.

Глава Пскова обещал разобраться с данной ситуацией и лично посмотреть территорию для принятия дальнейших действий.

Кроме того, женщина попросила продлить маршрут движения городского автобуса №8. Ее жалоба связана с тем, что автобус останавливается на Орлецах-2, а до Орлецов-3 людям далеко добираться.

Иван Цецерский взял вопрос на контроль и обозначил, что выедет со специалистами на данную территорию для тщательного изучения.

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