До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

18:21, 19 января 2018, ПАИ

20 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8 градусов, днём - от -1 до -6.

Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.