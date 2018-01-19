Заменить батареи отопления в детском саду №55 обязала городская комиссия Псковские тепловые сети

15:27, 19 января 2018, ПАИ

Городская комиссия в составе заместителя главы Пскова Елены Полонской, заместителя главы администрации города Александра Коновалова, начальника Управления образования администрации Игоря Прокофьева и его заместителя Анны Кузыченко провела выездное заседание в детских дошкольных образовательных учреждениях Пскова №№ 41 и 55. В частности, в детском саду №55 комиссия выявила нарушения температурного режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Согласно обращению родителей, в одной из групп детсада №55 температурный режим составляет всего 16-17 градусов. Заведующая Людмила Медведева подтвердила, что в "угловых" группах при понижении температуры на улице становится значительно холоднее. Члены комиссии зафиксировали показания термометра: в игровой комнате было 19 градусов тепла, в спальне – плюс 17. Осмотрев окна и батареи, участники выезда приняли решение поручить специалистам муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» в ближайшее время оценить качество поступления тепла на входе в детский сад и возможность увеличения температуры в «холодных» группах посредством замены радиаторов отопления.

Кроме того, в детском саду № 41 в ходе встречи с коллективом и родителями дошкольного образовательного учреждения члены комиссии обсудили кадровые и хозяйственные вопросы. Кадровый вопрос касался назначения заведующего детским садом. Напомним, что на сегодняшний день обязанности заведующей исполняет Елена Журавлёва. Узнав, что в Псковскую городскую Думу для утверждения на сессии Управление образования представило другую кандидатуру, коллектив и родители обратились к депутатам с просьбой отложить рассмотрение вопроса и объяснить, почему вакансия не была предложена Елене Журавлёвой, которая, по мнению воспитателей и родителей, справляется с исполнением своих обязанностей.

Начальник Управления образования Игорь Прокофьев рассказал собравшимся, каким образом отбираются кандидатуры на руководящие должности. В частности, он пояснил, что в Управлении образования существует кадровый резерв, который формируется из инициативных и перспективных работников по представлению руководителей учреждений. Затем кандидаты проходят обучение по программе «Менеджмент в образовании» и сдают экзамен на соответствие должности руководителя.

Компромиссное решение – выбрать заведующего детским садом № 41 на открытом городском конкурсе, предложила заместитель главы Пскова Елена Полонская. Конкурсная комиссия будет сформирована из представителей Псковской городской Думы, администрации города, руководителей образовательных учреждений, представителей педагогического коллектива и родительской общественности самого детского сада. Кандидаты должны будут представить программы развития дошкольного учреждения. Участвовать в конкурсе смогут и те, кто не входит в упомянутый кадровый резерв.

Также родители детского сада № 41 пожаловались на проблему подтопления территории и освещения улиц на подступах к образовательному учреждению. Данные вопросы комиссия взяла на контроль.