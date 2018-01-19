0
21:50
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
20:04
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
18:21
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17:35
Без шансов на побег
16:49
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
16:48
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца
15:40
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
Еще новости
  • Коротко
Общество

Заменить батареи отопления в детском саду №55 обязала городская комиссия Псковские тепловые сети

Городская комиссия в составе заместителя главы Пскова Елены Полонской, заместителя главы администрации города Александра Коновалова, начальника Управления образования администрации Игоря Прокофьева и его заместителя Анны Кузыченко провела выездное заседание в детских дошкольных образовательных учреждениях Пскова №№ 41 и 55. В частности, в детском саду №55 комиссия выявила нарушения температурного режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Согласно обращению родителей, в одной из групп детсада №55 температурный режим составляет всего 16-17 градусов. Заведующая Людмила Медведева подтвердила, что в "угловых" группах при понижении температуры на улице становится значительно холоднее. Члены комиссии зафиксировали показания термометра: в игровой комнате было 19 градусов тепла, в спальне – плюс 17. Осмотрев окна и батареи, участники выезда приняли решение поручить специалистам муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» в ближайшее время оценить качество поступления тепла на входе в детский сад и возможность увеличения температуры в «холодных» группах посредством замены радиаторов отопления.

Кроме того, в детском саду № 41 в ходе встречи с коллективом и родителями дошкольного образовательного учреждения члены комиссии обсудили кадровые и хозяйственные вопросы. Кадровый вопрос касался назначения заведующего детским садом. Напомним, что на сегодняшний день обязанности заведующей исполняет Елена Журавлёва. Узнав, что в Псковскую городскую Думу для утверждения на сессии Управление образования представило другую кандидатуру, коллектив и родители обратились к депутатам с просьбой отложить рассмотрение вопроса и объяснить, почему вакансия не была предложена Елене Журавлёвой, которая, по мнению воспитателей и родителей, справляется с исполнением своих обязанностей.

Начальник Управления образования Игорь Прокофьев рассказал собравшимся, каким образом отбираются кандидатуры на руководящие должности. В частности, он пояснил, что в Управлении образования существует кадровый резерв, который формируется из инициативных и перспективных работников по представлению руководителей учреждений. Затем кандидаты проходят обучение по программе «Менеджмент в образовании» и сдают экзамен на соответствие должности руководителя.

Компромиссное решение – выбрать заведующего детским садом № 41 на открытом городском конкурсе, предложила заместитель главы Пскова Елена Полонская. Конкурсная комиссия будет сформирована из представителей Псковской городской Думы, администрации города, руководителей образовательных учреждений, представителей педагогического коллектива и родительской общественности самого детского сада. Кандидаты должны будут представить программы развития дошкольного учреждения. Участвовать в конкурсе смогут и те, кто не входит в упомянутый кадровый резерв.

Также родители детского сада № 41 пожаловались на проблему подтопления территории и освещения улиц на подступах к образовательному учреждению. Данные вопросы комиссия взяла на контроль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
19 января 2018
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
19 января 2018
Директор «Псковского хлебокомбината» Виктор Почернин празднует юбилей
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
19 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
19 января 2018
Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца
19 января 2018
Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца 2
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
19 января 2018
Псковские абоненты Tele2 в праздники «сидели» в интернете и путешествовали
Первые лапароскопические операции по снижению веса прошли в Псковской областной больнице
19 января 2018
Первые лапароскопические операции по снижению веса прошли в Псковской областной больнице
Медали и грамоты получили сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН накануне профессионального праздника
19 января 2018
Медали и грамоты получили сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН накануне профессионального праздника

Идет загрузка...