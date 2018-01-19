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Общество

Иван Цецерский поздравил псковскую комиссию по делам несовершеннолетних со 100-летним юбилеем

Сегодня, 19 января, глава Пскова Иван Цецерский поздравил работников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков» со 100-летним юбилеем.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Иван Цецерский вручил цветы и приветственный адрес со словами благодарности «за чёткую и грамотно выстроенную работу» заместителю председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков» Галине Каленчук.

Глава Пскова отметил, что сотрудники комиссии несут на себе огромную социальную нагрузку, помогают подросткам, совершившим проступок, найти свой путь в жизни, исправиться, стать полезным обществу. «Вы пропускаете через свои сердца судьбы детей из неблагополучных семей, при этом вам необходимо сохранять самообладание, чтобы находить верные решения для скорейшего решения их проблем», - сказал Иван Цецерский и вручил действующим сотрудникам комиссии и ветеранам Почетные грамоты, поздравительные адреса и цветы.

Со словами благодарности за нелёгкий труд от имени администрации Псковской области к присутствующим обратилась советник заместителя губернатора Псковской области Нина Кириллова: «Ваш труд требует не только профессиональной компетенции, но и огромного человеческого сочувствия и неравнодушия». Многие сотрудники городской комиссии также были награждены благодарственными письмами администрации региона.

Затем с юбилеем комиссии её сотрудников поздравил и вручил им Благодарственные письма заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. Он подчеркнул, что каждый из собравшихся отдал часть своей души и здоровья трудным подросткам.

На встрече также прозвучали поздравления от сотрудников правоохранительных органов, чья деятельность напрямую связана с работой комиссии по делам несовершеннолетних, прокуратуры Пскова, Управления социальной защиты.

Напомним, что «Декрет о комиссиях для несовершеннолетних», подписанный В. И. Лениным, был принят Советом Народных Комиссаров 14 января 1918 года. Этим декретом упразднялись суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних. Дела мальчиков и девочек до 17 лет, замеченных в общественно - опасных действиях, передавались на рассмотрение создаваемых комиссий, которые первоначально находились в ведении Народного комиссариата. В их состав входили педагоги, юристы, врачи.

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