25 объектов культурного наследия Пскова приведут в порядок к Ганзе

17:00, 19 января 2018, ПАИ

25 объектов культурного наследия Пскова приведут в порядок к Ганзе. Об этом заявила председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева в ходе пресс-конференции сегодня, 19 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, эти объекты были включены в список Фонда капитального ремонта. В частности, она отметила, что в Доме Печенко (Гоголя, 43) уже заменили кровлю, законсервировали руины и разобрали завалы и сейчас идет активный поиск инвестора, а также арендатора. Елена Яковлева пояснила, что даже в рамках акции «Аренда за рубль» на данный момент пока никто не откликнулся, ни по Солодежне, ни по Дому Печенко.

Елена Яковлева подчеркнула, что на этот год перенесены работы по дому губернатора, в частности, будет проведена работа по приспособлению этого объекта – часть займет российское военно-историческое общество, а другую - отдадут под юношескую библиотеку. Кроме того, в рамках работ по замене сетей, специалисты проведут археологические исследования.

Председатель Госкомитета также подвела итоги 2017 года. По ее словам, в минувшем году комитет провел 27 проверок и выдал 73 предписания, а также составил 24 протокола об административном правонарушении. Кроме того, с нарушителей взыскали штрафов на сумму 421 тыс. 500 рублей.

Елена Яковлева отметила, что самым громким делом за прошедший год оказался самострой в Изборске на границе достопримечательностей. Комитет выдал предписание о сносе постройки.

Кроме того, за минувший год комитет выдал 45 заданий на проведение работ. На 45 региональных объектах и 66 федеральных объектах уже начались подготовка документов для исследовательских работ. «Надеемся, в частности, что на Пушкина, 3/13 (прежнее место размещения комитета) в этом году уже начнутся реставрационные работы», - сказала Елена Яковлева.