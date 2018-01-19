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Общество

Более тысячи человек приняла по программе переселения Псковская область в 2017 году

В прошлом году в Псковскую область прибыли 1 тыс. 200 человек в рамках региональной программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Эта программа работает в регионе с 2010 года, за это время ее участниками стали 6 тыс. 800 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по труду и занятости.

Соотечественники переехали в регион из стран бывшего СССР: Молдовы, Украины, Узбекистана, Казахстана, Армении, Таджикистана. Большая часть из них прибыла на условиях самостоятельного трудоустройства (79%) в Псковской области, 12% — на условиях ведения личного подсобного хозяйства или предпринимательской деятельности и 9% -  чтобы получать образование. По итогам года почти 70% переселенцев трудоспособного возраста трудоустроены (в 2016 году этот показатель был равен 57%).

Приехавшие в регион соотечественники проживают в собственных квартирах и домах, а также в жилье, предоставляемом организациями Псковской области (20%). Остальные участники госпрограммы живут у родственников или арендуют жилплощадь.

В рамках программы соотечественникам и членам их семей оказывается социальная поддержка: компенсируются затраты на прохождение медосмотров для получения разрешения на временное проживание и нострификацию, обучение по другим специальностям по направлению Областного центра занятости, 50% стоимости жилья, а также выплачивается материальная помощь.

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