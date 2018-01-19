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Общество

Детскую музыкальную школу № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова планируется отреставрировать

Планируется отреставрировать здание Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Советская, 44). Об этом заявила председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева, в ходе пресс-конференции сегодня, 19 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, администрация Пскова выделила деньги на разработку проекта реставрации здания Детской музыкальной школы № 1. Но конкурс по выбору подрядчика в итоге не состоялся.

Напомним, что в здании музыкальной школы до революции был банк, в советское время - кинотеатр «Родина», полуподвал занимал аптечный склад. До открытия в Пскове в 1960 году музыкального училища школа была главным музыкальным центром всей области. 24 декабря 1987 года Псковской детской музыкальной школе № 1 было присвоено имя русского композитора и педагога Н. А. Римского-Корсакова.

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