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Общество

Более 4 тысяч объектов культурного наследия зарегистрированы в Псковской области

На 1 января 2018 года в Псковской области зарегистрированы 4 тыс. 308 объектов культурного наследия, в том числе 1 тыс. 696 - регионального значения, 2 тыс. 612 – федерального. Об этом сообщила председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева в ходе пресс-конференции сегодня, 19 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Яковлевой, в регионе насчитывается 13 исторических поселений и для всех необходимо разработать ряд документов по реставрации. «Мы имеем разработанные материалы только для Пскова. В этом году приступим к работе по Великим Лукам», - подчеркнула она.  

В частности, как отметила председатель Госкомитета, все постройки в исторических центрах таких поселений должны быть согласованы с комитетом. 

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