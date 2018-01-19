Администрация Псковской области будет сотрудничать с Российским книжным союзом

16:49, 19 января 2018, ПАИ

19 января врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и президент Российского книжного союза Сергей Степашин подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией Псковской области и РКС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно документу, в Пскове будет открыто обособленное подразделение Российского книжного союза, которое в тесном сотрудничестве с администрацией и культурным сообществом будет способствовать развитию инфраструктуры чтения и продвижению книги в Псковской области, а также содействовать развитию полиграфической промышленности региона.

В рамках соглашения в текущем году на территории региона пройдет уже традиционный Международный книжный форум «Русский Запад». Псковская область также станет площадкой для всероссийского проекта Федерального агентства по делам молодежи «Русские рифмы», примет участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион», в проектах «Электронные библиотеки в школах» и «Мобильная библиотека» и в других масштабных мероприятиях, сообщил на церемонии подписания руководитель региона Михаил Ведерников.

«Это начало нашей большой совместной работы по развитию и сохранению, во-первых, отечественной литературы и, во-вторых, культуры чтения. Роль книги и роль чтения в жизни каждого человека сложно переоценить, и наша общая задача — сделать книги общедоступными для всех категорий населения, особенно для нашей молодежи», — отметил врио губернатора Псковской области.

По мнению Сергея Степашина, сотрудничество с Псковской областью открывает широкие перспективы для масштабных проектов, ведь у региона богатые культурные традиции. «Недавно Дмитрий Медведев принял важнейший документ — Национальную программу поддержки детского и юношеского чтения в РФ, которая подразумевает открытие детских библиотек, мероприятия для детей по популяризации чтения — и это одно из направлений нашей совместной работы с администрацией Псковской области», — сказал президент РКС. Сергей Степашин подарил Михаилу Ведерникову двухтомник писателя Даниила Гранина, а также передал сертификат для Псковской областной универсальной научной библиотеки на 500 книг.

Один из первых проектов в рамках сотрудничества — разработка и реализация программы развития инфраструктуры чтения и продвижения литературы в Псковской области. Одним из ключевых направлений в этой деятельности Михаил Ведерников обозначил развитие полиграфического дела в регионе. Напомним, что на прошлой недели врио губернатор принял решение о выделении свыше 6 млн рублей из резервного фонда администрации региона на реструктуризацию долга Псковской областной типографии — одного из старейших полиграфических предприятий региона.

Добавим, что Псковская область стала 28-ым субъектом РФ, подписавшим соглашение с РКС.