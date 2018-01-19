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Общество

Псковские археологи о раскопе у здания ТЭЦ: На такой вал находок мы даже не рассчитывали

«На такой вал находок и удивительных результатов мы даже не рассчитывали»,  - прокомментировала результаты работ на Мстиславском раскопе у здания ТЭЦ в Пскове в 2017 году руководитель Археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Об этом с пресс-конференции 19 января сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Кулакова напомнила, что общая площадь раскопа составила порядка 2 тыс. кв. метров. В частности, был открыт городской могильник - семь курганов, изучен литейный комплекс, постройки и кельи подворья Псково-Печерского монастыря. Там сделано порядка 4 тысяч находок, среди которых есть необычные, в том числе печати со знаком Рюриковичей. «Работы на раскопе продолжатся и расширятся в сторону улицы Советской», - отметила Марина Кулакова.

Также она рассказала о раскопе на улице Свердлова: там изучена часть двора, где жил или работал мастер литейного дела, исследованы хозяйственные постройки. Все находки - не ранее XV века. Археологи обнаружили много монет-чешуек.

Также работы велись на Варлаамовском раскопе (у башни с одноименным названием), на раскопе у дома Постникова, продолжила директор Археологического центра. Сделан шурф у Покровской башни - там раскрыты конструкции первоначальных деревянных укреплений, которые окружали город еще до постройки Покровской башни.

Всего, по словам Марины Кулаковой, в 2017 году археологи провели в Пскове 9 раскопов и шурфов на площади около 3 тысяч кв. метров.

«Мы много работали и в области», - добавила она. В частности, продолжились раскопки у поселения Горожане в Новосокольническом районе. Сделано много мелких находок - бисера, бусин, поэтому использовалось сито с мелкими ячейками. Проведены раскопки у деревни Селище в Великолукском районе, раскопки в Стругокрасненском районе.

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