Эко-деревню планируется построить в Псковском районе

17:26, 19 января 2018, ПАИ

В Карамышевской волости Псковского района инвестор планирует построить деревню с элементами эко- и агротуризма, возможностью проживания и активного отдыха в разное время года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Агентство инвестиционного развития региона.

Инвестором выступает псковская компания, планируемый объем вложений в проект — 76 млн рублей. Площадь застройки составит около 100 га. Здесь появятся модульные жилые и административно-хозяйственные здания как для длительного проживания, так и для кратковременного размещения. Всего планируется построить 16 домов, банный комплекс, а также ресторан на 150 мест со своим приусадебным хозяйством.

Центром притяжения туристов станет животноводческая эко-ферма, отметили в агентстве.

Первый этап проекта планируется реализовать в 2020 году.