Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца

16:48, 19 января 2018, ПАИ

С 1 февраля в Пскове прекратит работу художественная галерея «Дар». Об этом Псковскому агентству информации сообщила арт-директор галереи Ольга Кошелькова.

По ее словам, причиной закрытия стало решение основателя и владельца галереи Виктора Яудземиса. «В мае галерее исполнилось бы 5 лет, не дотянули чуть-чуть. Виктор Яудземис пришел и объявил нам о закрытии. Он хозяин-барин, это его владение. Конечно, это для всех был шокирующий момент, мягко говоря.

Ольга Кошелькова также напомнила, что работу галереи завершит инсталляция «Объятие Родины», включающей в себя презентацию альбома-антипутеводителя «Пост-исторический город П.», открытие которой состоится 23 января.