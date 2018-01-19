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Общество

Псковская галерея «Дар» закрывается по решению владельца

С 1 февраля в Пскове прекратит работу художественная галерея «Дар». Об этом Псковскому агентству информации сообщила арт-директор галереи Ольга Кошелькова.

Ольга Кошелькова

По ее словам, причиной закрытия стало решение основателя и владельца галереи Виктора Яудземиса. «В мае галерее исполнилось бы 5 лет, не дотянули чуть-чуть. Виктор Яудземис пришел и объявил нам о закрытии. Он хозяин-барин, это его владение. Конечно, это для всех был шокирующий момент, мягко говоря.

Ольга Кошелькова также напомнила, что работу галереи завершит инсталляция «Объятие Родины», включающей в себя презентацию альбома-антипутеводителя «Пост-исторический город П.», открытие которой состоится 23 января.  

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