Грузовик псковича арестовали судебные приставы за миллионные долги

17:29, 19 января 2018, ПАИ

Грузовой автомобиль DAF предварительной стоимостью 500 тысяч рублей арестовали псковские судебные приставы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, если по истечению 10 дней пскович не примет мер для погашения задолженности, по его имуществу будут подготовлены документы о передаче на реализацию. Всего в отношении должника у приставов 9 производств на исполнении на общую сумму в почти 2 миллиона рублей. По одному из них - с долгом в 1,1 миллиона рублей - в ближайшее время будут предоставлены документы, подтверждающие оплату.

18 января приставы совместно с работником МИФНС России № 1 по Псковской области посетили несколько организаций, накопивших долги по налогам и сборам. Так, в частности, они побывали в одной из псковских транспортных компаний, чьи долги по налогам и сборам составляют более 500 тысяч рублей — это 6 исполнительных производств. Ещё несколько должников, кого застали пристав и работник налоговой, вызваны в отдел для дальнейшего разбирательства по исполнительным производствам.

Такие выезды по адресам должников являются одной из форм совместной адресной работы судебных приставов-исполнителей Управления ФССП России по Псковской области и налоговых инспекторов с должниками, которые в течение долгого времени не хотят платить по своим долгам перед налоговой службой, пояснили в ведомстве.

Отметим, на начало года в Псковской области на исполнении остаются более 33 тысяч исполнительных производств в отношении физических и юридических лиц, чья задолженность по налогам и сборам составляет более 1 миллиарда рублей.