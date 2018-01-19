В Плюсском районе инвестор хочет построить полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод

17:31, 19 января 2018, ПАИ

Глава Плюсского района Виталий Аршинов предложил региональным властям проработать возможность реализации на территории района инвестиционного проекта по строительству межмуниципального полигона для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) и мусороперерабатывающего завода. Сегодня, 19 января, идея проекта была представлена председателю Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Полигон и завод предлагается построить на земельном участке площадью 110 га, расположенном на стыке Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. Виталий Аршинов пояснил, что при выборе участка учитывалась роза ветров: ветер здесь преимущественно северо-западный.

По словам главы муниципалитета, инвестором проекта готова стать компания из Санкт-Петербурга. «Мы уже начали запрашивать все заинтересованные структуры вместе с инвестором», - добавил он. Кроме того, считает он, в качестве альтернативного варианта можно рассматривать участие проекта в федеральной программе по строительству мусороперерабатывающих заводов.

По его словам, на реализацию потребуется 1,5-2 года. Она будет идти в два этапа: на первом начнется утилизация мусора с параллельным строительством завода, на втором – сортировка и переработка твердых бытовых отходов.

Глава муниципалитета отметил, что создание крупного предприятия будет выгодно жителям района. Кроме того, для мусороперерабатывающего завода потребуется газ, и это попутно позволит решить вопрос с обеспечением газом жителей муниципалитета.

Газ, а также гарантия строгого соблюдения экологических норм, по его мнению, могут стать теми «пряниками», которые помогут убедить жителей Плюсского района в необходимости проекта. «Нужно все изучить, составить смету, провести экспертизы, а потом показывать фактуру населению», - резюмировал Виталий Аршинов.

Андрей Агапов отметил, что сперва нужно изучить предлагаемый участок с точки зрения геологии и экологии. «Проект имеет место быть, но необходимо просчитать экономику: бремя не должно ложиться на граждан», - добавил он. Председатель госкомитета сообщил, что обсудит предложение с профильным вице-губернатором Александром Кузнецовым, после чего станет возможна встреча с потенциальным инвестором.