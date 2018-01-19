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Общество

Информационный поезд Октябрьской железной дороги посетит Псковскую область

С 22 по 25 января Псковскую область посетит информационный поезд Октябрьской железной дороги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

В частности, поезд ОЖД будет работать на станциях Дно, Дедовичи и Сущево соответственно. По словам организаторов, выставка Информационного поезда посвящена деятельности ОАО «РЖД», в частности Октябрьской магистрали, и демонстрирует инновационные проекты и технологии в области метрологии, охраны труда и технической учебы.

Также посетителям выставочного комплекса будет представлена коллекция экспонатов, отражающая историю становления и развития железных дорог России. Экскурсии будут проходить в составе организованных групп по 20 человек, посещение бесплатное.

22 января с 14:00 до 18:00 поезд посетит станцию Дно. Экскурсии пройдут в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00. 23 января жители смогут посетить экскурсии с 14:30 до 18:00. Первая начнется в 14:30, вторая и третья состоятся в 15:30 и 16:30 соответственно.

Кроме того, 24 января на станции Дедовичи экскурсионный поезд будет стоять с 15:00 до 18:00.  Время начала экскурсий в составе организованных групп: в 15:00, 16:00 и в 17:00.

В заключительный день, 25 января, с 13:00 до 18:00 Информационный поезда Октябрьской железной дороги приедет на станцию Сущево. Экскурсии пройдут в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

«Информацию о формировании организованных групп можно получить у дежурных работников станций», - добавили в пресс-службе.

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