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Общество

Минстрой России приступил к заключению соглашений с регионами на 2018 год

К заключению соглашений о реализации мероприятий на 2018 год с субъектами РФ приступил Минстрой России. Как сообщается на сайте ведомства, эта работа должна завершиться до 15 февраля. 

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев на селекторном совещании отметил, что начинается заключение соглашений по пяти направлениям – обеспечение жильем молодых семей, охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории, поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также по содействию развития коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Замминистра уточнил, что заключение соглашений по остальным направления работы начнется со следующей недели. В частности, в 2018 году Минстрой России профинансирует компенсацию оплаты взносов на капитальный ремонт пожилым гражданам, обеспечение жильем молодых семей, поддержку программ развития жилищного строительства в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», развитие коммунальной инфраструктуры и другие мероприятия, реализацию которых курирует ведомство.

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